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Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Андрея Сибигу главой МИД

12:44, 5 сентября 2024
Андрей Сибига может стать новым министром иностранных дел Украины.
Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Андрея Сибигу главой МИД
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В четверг, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский внес представление в Верховную Раду о назначении нового министра иностранных дел Украины. Он предложил на этот пост Андрея Сибигу.

Соответствующий проект постановления был опубликован на официальном сайте парламента.

Что известно об Андрее Сибиге?

Андрей Сибига является первым заместителем министра иностранных дел Украины. В этой должности он находится с 12 апреля 2024 года.

До этого Сибига Андрей Иванович три года был заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Андрей Сибига начал работать в Министерстве иностранных дел еще в 1997 году.

Начинал свою трудовую деятельность Сибига Андрей Иванович с должности атташе. Далее возглавлял отделы и департаменты.

С 1998 по 2002 год был вторым, а затем первым секретарем Посольства Украины в Польше.

С 2008 по 2012 год Андрей Сибига был уже советником-посланником Посольства Украины в Польше.

До перехода в Офис Президента Сибига Андрей Иванович пять лет, с 2016 по 2021 год, был послом Украины в Турции.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел.

Напомним, Давид Арахамия назвал фамилии новых министров по результатам заседания фракции. 

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