В Варшаве состоятся «важнейшие переговоры о войне в Украине», — глава МИД Польши Сикорский

Радослав Сикорский подчеркнул, что никакие решения по Украине не могут быть приняты без Украины.

На следующей неделе в Варшаве пройдут переговоры относительно войны России против Украины в формате Веймарский треугольник плюс. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

«Важнейшие переговоры о войне в Украине состоятся в Варшаве. На следующей неделе я проведу встречу в формате Веймарский треугольник плюс», - заявил Сикорский.

Кроме участников Веймарского треугольника — Франции, Германии и Польши, на встрече будут присутствовать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и новая верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Сикорский заявил, что «дело ускоряется», комментируя разговор немецкого канцлера Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Польский министр также добавил, что никакие решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией.

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