У Варшаві відбудуться «найважливіші переговори щодо війни в Україні», — очільник МЗС Польщі Сікорський

Радослав Сікорський наголосив, що жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без України.

На наступному тижні у Варшаві пройдуть переговори щодо війни Росії проти України у форматі Веймарський трикутник плюс. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає RMF24.

«Найважливіші переговори щодо війни в Україні відбудуться у Варшаві. Наступного тижня я проведу зустріч у форматі Веймарський трикутник плюс», — заявив Сікорський.

Крім учасників Веймарського трикутника — Франції, Німеччини та Польщі, на зустрічі будуть присутні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та нова верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Сікорський заявив, що «справа прискорюється», коментуючи розмову німецького канцлера Олафа Шольца з російським диктатором Володимиром Путіним.

Польський міністр також додав, що жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без України.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову для перемовин з Росією.

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