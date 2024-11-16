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Дзвінок Шольца Путіну було узгоджено з Байденом, Макроном і Стармером, — Bild

12:16, 16 листопада 2024
За даними джерела, розмова Шольца з Путіним була узгоджена з партнерами.
Дзвінок Шольца Путіну було узгоджено з Байденом, Макроном і Стармером, — Bild
Фото: AP
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Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському диктатору Володимиру Путіну було узгоджено з деякими західними лідерами. Про це повідомляє німецька газета Bild.

«Розмова Путіна-Шольца також була узгоджена з партнерами у форматі чотирьох, коли 18 жовтня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон були в Берліні», - стверджує видання.

Ще газета додає, що про майбутню розмову також поінформували Президента України Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що Шольц у телефонній розмові з путіним закликав вивести війська з України та сісти за стіл переговорів.

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путін Олаф Шольц

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