Дзвінок Шольца Путіну було узгоджено з Байденом, Макроном і Стармером, — Bild

За даними джерела, розмова Шольца з Путіним була узгоджена з партнерами.

Фото: AP

Дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському диктатору Володимиру Путіну було узгоджено з деякими західними лідерами. Про це повідомляє німецька газета Bild.

«Розмова Путіна-Шольца також була узгоджена з партнерами у форматі чотирьох, коли 18 жовтня президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон були в Берліні», - стверджує видання.

Ще газета додає, що про майбутню розмову також поінформували Президента України Володимира Зеленського.

Раніше ми писали, що Шольц у телефонній розмові з путіним закликав вивести війська з України та сісти за стіл переговорів.

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