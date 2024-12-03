Против приглашения Украины в НАТО до сих пор выступают семь стран, — Le Monde

За вступление Украины в Альянс выступают Франция и Великобритания.

Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран Североатлантического союза. Об этом сообщает издание Le Monde.

В частности, против приглашения выступают Соединенные Штаты Америки, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

В то же время Франция и Британия настаивают на приглашении Украины в НАТО.

Издание указывает, что действующий президент США Джо Байден отказывается принять это решение, а его преемник Дональд Трамп никогда не поддерживал эту идею.

Как добавляет Le Monde, Трамп якобы предложил отложить членство Украины в НАТО минимум на 20 лет.

Напомним, что глава МИД Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину вступить в Альянс во время встречи в Брюсселе. Он считает, что сейчас самое лучшее время для отправки приглашения.

Добавим, что среди стран-членов НАТО нет единства по приглашению Украины к вступлению в Альянс во время встречи, запланированной на 3-4 декабря.

Также в МИД официально заявили, что Украина отказывается от гарантий, заменяющих членство в НАТО.

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