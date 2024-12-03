Андрей Сибига привез в штаб-квартиру НАТО оригинал Будапештского меморандума, указав на ошибки

Глава МИД подчеркнул, что «этот документ, эта бумага не смогла обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность».

Источник фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который прибыл в штаб-квартиру НАТО, чтобы принять участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО, продемонстрировал оригинал Будапештского меморандума, назвав его свидетельством того, что какие-либо долгосрочные решения безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы.

Глава МИД сообщил, что среди главных тем переговоров с союзниками по НАТО будут немедленная военная помощь, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, поддержка энергетической системы Украины в зимний период и прогресс на пути Украины в НАТО.

Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством и номенклатурой вооружений, а также усилить пакет сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО должен увеличить цену агрессии для Москвы и призвал союзников срочно предоставить помощь в виде дополнительных систем ПВО для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

«Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блекаутов», - подчеркнул он.

По словам Сибиги, в этот день исполняется 30 лет Будапештского меморандума.

«Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность. Мы должны избегать повторения подобных ошибок. В этом контексте мы обсудим с партнерами концепцию мира благодаря силе», — подытожил он.

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