Практика судов
  1. В Украине

Андрей Сибига привез в штаб-квартиру НАТО оригинал Будапештского меморандума, указав на ошибки

15:46, 3 декабря 2024
Глава МИД подчеркнул, что «этот документ, эта бумага не смогла обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность».
Андрей Сибига привез в штаб-квартиру НАТО оригинал Будапештского меморандума, указав на ошибки
Источник фото: mfa.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который прибыл в штаб-квартиру НАТО, чтобы принять участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО, продемонстрировал оригинал Будапештского меморандума, назвав его свидетельством того, что какие-либо долгосрочные решения безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы.

Глава МИД сообщил, что среди главных тем переговоров с союзниками по НАТО будут немедленная военная помощь, инвестиции в украинскую оборонную промышленность, поддержка энергетической системы Украины в зимний период и прогресс на пути Украины в НАТО.

Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством и номенклатурой вооружений, а также усилить пакет сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО должен увеличить цену агрессии для Москвы и призвал союзников срочно предоставить помощь в виде дополнительных систем ПВО для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

«Украина срочно нуждается в поставке не менее 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блекаутов», - подчеркнул он.

По словам Сибиги, в этот день исполняется 30 лет Будапештского меморандума.

«Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность. Мы должны избегать повторения подобных ошибок. В этом контексте мы обсудим с партнерами концепцию мира благодаря силе», — подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД НАТО Андрей Сибига

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Верховная Рада провалила все законопроекты о создании Высшего административного суда, который требует МВФ

Верховная Рада провалила все три законопроекта о создании Высшего административного суда – на внесение нового осталось время до конца декабря.

Председатель Кропивницкого апелляционного суда уволился в отставку

Валерий Драный осуществлял правосудие с 1998 года, а апелляционный суд возглавлял более десяти лет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва