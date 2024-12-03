Андрій Сибіга привіз до штаб-квартири НАТО оригінал Будапештського меморандуму, вказавши на помилки

Очільник МЗС наголосив, що «цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку».

Джерело фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який прибув у штаб-квартиру НАТО, щоб взяти участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО, продемонстрував оригінал Будапештського меморандуму, назвавши його свідченням того, що будь-які довгострокові безпекові рішення коштом безпеки України неприйнятні.

Глава МЗС повідомив, що серед головних тем переговорів із союзниками по НАТО буде негайна військова допомога, інвестиції в українську оборонну промисловість, підтримка енергетичної системи України в зимовий період та прогрес на шляху України до НАТО.

Міністр наголосив, що Європа опинилася в новій реальності російської агресії та закликав союзників ухвалити рішучі рішення, зокрема забезпечити Україну необхідною кількістю та номенклатурою озброєнь, а також посилити пакет стримування Росії. Він підкреслив, що НАТО має збільшити ціну агресії для Москви та закликав союзників терміново надати допомогу у вигляді додаткових систем ППО задля посилення енергетичної стійкості України в зимовий період.

«Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів», — наголосив він.

За словами Сибіги, цього дня виповнюється 30 років Будапештського меморандуму.

«Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію “миру завдяки силі”», — підсумував він.

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