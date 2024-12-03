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Проти запрошення України до НАТО досі виступають сім країн, — Le Monde

15:36, 3 грудня 2024
За вступ України до Альянсу виступають Франція та Британія.
Проти запрошення України до НАТО досі виступають сім країн, — Le Monde
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Проти запрошення України в НАТО виступають сім країн Альянсу. Про це повідомляє видання Le Monde.

Зокрема, наразі проти запрошення виступають Сполучені Штати Америки, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

Водночас, Франція і Британія, наполягають на запрошенні України до НАТО.

Видання вказує, що чинний президент США Джо Байден відмовляється прийняти це рішення, а його наступник Дональд Трамп «ніколи не підтримував цю ідею».

Як додає Le Monde, Трамп нібито запропонував відкласти членство України в НАТО щонайменше на 20 років.

Нагадаємо, що глава МЗС Андрій Сибіга надіслав листа своїм партнерам у НАТО із закликом запросити Україну до вступу в Альянс під час зустрічі у Брюсселі. Він вважає, що зараз найкращий час для надсилання запрошення.

Додамо, що серед країн-членів НАТО немає єдності щодо запрошення України до вступу в Альянс під час зустрічі, запланованої на 3-4 грудня.

Також у МЗС офіційно заявили, Україна відмовляється від гарантій, які заміняють членство в НАТО.

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НАТО Україна

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