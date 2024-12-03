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В Южной Корее ввели военное положение

15:46, 3 декабря 2024
Южная Корея объявила о введении военного положения.
В Южной Корее ввели военное положение
Фото: mil.in.ua
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Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения. Об этом сообщило агентство Yonhap News Agency.

По данным Aljazeera, президент Южной Кореи объявил в стране чрезвычайное положение военного времени, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности.

Президент заявил 3 декабря, что «восстановит свободную и демократическую страну с помощью военного положения».

«Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение», — сказал Юн в прямом телевизионном обращении к нации, пишет Korea Times.

Позже агентства Yonhap сообщило, вход в здание парламента Южной Кореи был заблокирован после объявления военного положения, а министр иностранных дел созывает совещание старших должностных лиц.

Вместе с тем министр финансов намерен созвать экстренное совещание.

Кроме того, министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Командующим всех видов войск отдан приказ усилить боеготовность.

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Южная Корея

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