У Південній Кореї арештували колишнього міністра оборони за підозрою у держзраді

Процедуру здійснили в рамках розслідування справи про можливу держзраду через оголошення президентом країни воєнного стану.

У Південній Кореї арештували колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона, який подав у відставку, за підозрою у державній зраді в межах розслідування обставин оголошення президентом Юн Сок Йолем воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap.

Штаб спеціального розслідування заарештував ексміністра та вилучив його мобільний телефон. Колишнього посадовця відправили в центр ув'язнення в східному Сеулі.

Вказується, що арешт відбувся приблизно через шість годин після того, як колишній міністр з’явився на нічний допит у штаб спеціального розслідування, заявивши, що буде активно співпрацювати зі слідством.

У матеріалі йдеться, що прокурори заарештували колишнього міністра, враховуючи серйозність звинувачень і побоювання щодо можливості знищення доказів.

Припущення, що Кім може спробувати знищити докази, з’явилися після того, як було виявлено, що він знову приєднався до Telegram після видалення свого попереднього облікового запису.

Згідно із законодавством Південної Кореї, підозрюваних можна заарештовувати без ордера, якщо є вагомі підстави вважати, що було скоєно серйозний злочин, або якщо є занепокоєння щодо можливої ​​спроби знищити докази.

Штаб спеціального розслідування планує отримати ордер на офіційний арешт Кіма протягом 48 годин після його затримання. Якщо прокурори не звернуться за ордером або суд відхилить його, ексміністр буде негайно звільнений.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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