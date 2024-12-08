Сіла за кермо без прав — на Прикарпатті судитимуть жінку, яка вчинила ДТП зі смертельними наслідками

Внаслідок аварії чоловік отримав травми, від яких помер.

На Прикарпатті судитимуть 29-річну жінку за ДТП зі смертельними наслідками. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у жовтні 2024 року обвинувачена, яка не мала практичних навиків керування та посвідчення водія, сіла за кермо автомобіля та вчинила ДТП зі смертельними наслідками.

Аварія сталася на автодорозі в селі Цуцилів Надвірнянського району.

Жінка не справилась з керуванням і виїхала за межі проїзної частини у кювет, де наїхала на телефонну опору та дерево.

У салоні автівки перебувало двоє пасажирів – 41-річний чоловік та 66-річна жінка.

Внаслідок аварії чоловік отримав травми, від яких помер.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 29-річної місцевої мешканки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

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