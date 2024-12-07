Як збільшити розмір своєї пенсії

В Україні кожен пенсіонер може самостійно збільшити пенсію на 54%. Якщо пенсіонер після досягнення 60 років та за наявності необхідної кількості стажу вирішить продовжити працювати та відмовиться від пенсії, то під час виходу на заслужений відпочинок отримає надбавку за наднормативний стаж. Про це нагадали у Пенсійному фонді.
При призначенні пенсії з відстроченням її розмір збільшується на:
Таким чином, пенсія за рік збільшується на 6%, за два – на 12%, а за шість – на цілих 54%.
Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.
Пенсія за віком з відстрочкою призначається після відповідного звернення пенсіонера:
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