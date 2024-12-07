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На Полтавщині півтора гектари земель засмітили тваринними відходами — судитимуть керівника одного з підприємств

20:58, 7 грудня 2024
Директору товариства інкримінують забруднення земель, що створило небезпеку для довкілля.
На Полтавщині півтора гектари земель засмітили тваринними відходами — судитимуть керівника одного з підприємств
Фото: Полтавська обласна прокуратура
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Майже 1,5 га землі поблизу Великого Тростянця на Полтавщині забруднили побічними продуктами тваринного походження влітку цього року. Нині правоохоронці завершили досудове розслідування у справі та скерували до суду обвинувальний акт щодо директора одного з товариств Полтавщини.

Його обвинувачують у порушенні спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, та зловживанні повноваженнями. Про це повідомили у прокуратурі області. 

За даними слідства, влітку цього року директор з метою мінімізації витрат товариства на оплату послуг з утилізації відходів спеціалізованим підприємством надав вказівки працівникам на вивіз побічних продуктів на земельну ділянку, розташовану неподалік с. Великий Тростянець Полтавського району.

Такі дії призвели до забруднення майже 1,5 га землі побічними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання, та завдали шкоди державним інтересам на понад 400 тис. грн.

З метою відшкодування коштів Державна екологічна інспекція Центрального округу заявила до товариства цивільний позов.

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