У поліції нагадали, що загрожує водіям в Україні за п’яну їзду

Розмір штрафу та інші види покарання залежать від кількості порушень.

Керування транспортним засобом у стані сп’яніння залишається однією з головних причин ДТП в Україні. Для боротьби з цим правопорушенням передбачені суворі штрафи. Про це нагадали у патрульній поліції Одеської області.

Яка відповідальність за керування авто в стані сп'яніння:

- за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;

- за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

- за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

- за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

Кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому вигляді передбачено у разі ДТП, внаслідок якого водій отримав тілесні ушкодження чи загинув.

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