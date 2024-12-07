Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

В полиции напомнили, что грозит водителям в Украине за пьяную езду

18:48, 7 декабря 2024
Размер штрафа и другие виды наказания зависят от количества нарушений.
В полиции напомнили, что грозит водителям в Украине за пьяную езду
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление транспортным средством в состоянии опьянения остается одной из главных причин ДТП в Украине. Для борьбы с этим правонарушением предусмотрены серьезные штрафы. Об этом напомнили в патрульной полиции Одесской области.

Какая ответственность за управление авто в состоянии опьянения:

– по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП — штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;

– по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с платным изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такого;

– по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

– по ч. 4 ст. 130 (Применение лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления на 3 года.

Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрена в случае ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения или погиб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция штраф / штрафы автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На Минфин возложили полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7 – Рада приняла закон

Украина будет возвращать этот кредит в $50 млрд только при исключительных условиях – парламент принял в целом закон о создании Долгового агентства Украины.

Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы

По ее словам, рекомендации «на основе опыта ЕС» содержат альтернативные пути голосования на выборах – через почту или интернет.

Мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – приняты изменения

В рамках поправок к закону о повышении налогов также предусмотрели освобождение от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору для самозанятых лиц, призванных во время мобилизации.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду