В полиции напомнили, что грозит водителям в Украине за пьяную езду

Размер штрафа и другие виды наказания зависят от количества нарушений.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения остается одной из главных причин ДТП в Украине. Для борьбы с этим правонарушением предусмотрены серьезные штрафы. Об этом напомнили в патрульной полиции Одесской области.

Какая ответственность за управление авто в состоянии опьянения:

– по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП — штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;

– по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с платным изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такого;

– по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

– по ч. 4 ст. 130 (Применение лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления на 3 года.

Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрена в случае ДТП, в результате которого водитель получил телесные повреждения или погиб.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.