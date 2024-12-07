В Гоструда пояснили, что в случае введения надомной работы, рабочее место работника является фиксированным и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с собственником.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, является ли фиксированным рабочее место работника при надомной работе.

Отмечается, что да, согласно ч. 3 ст. 60-1 КЗоТ Украины, в случае введения надомной работы, рабочее место работника фиксировано и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с собственником или уполномоченным им органом способом, определенным трудовым договором о надомной работе.

Решение собственника или уполномоченного им органа об отказе в предоставлении согласия на смену рабочего места по инициативе работника должно быть обоснованным.

Вместе с тем ч. 4 ст. 60-1 КЗоТ Украины указано, что работник в случае невозможности выполнения работы на фиксированном рабочем месте по независимым от него причин вправе сменить рабочее место, при условии уведомления работодателя не менее чем за три рабочих дня до такой смены способом, определенным трудовым договором о надомной работе.

В таком случае нормы части третьей этой статьи не применяются.

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