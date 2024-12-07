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Чи є фіксованим робоче місце працівника при надомній роботі

21:45, 7 грудня 2024
У Держпраці пояснили, у разі запровадження надомної роботи, робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінено з ініціативи працівника без погодження з власником.
Чи є фіксованим робоче місце працівника при надомній роботі
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Державна служба з питань праці пояснює, чи є фіксованим робоче місце працівника при надомній роботі.

Зазначається, що так, відповідно до ч. 3 ст. 60-1 КЗпП України, у разі запровадження надомної роботи, робоче місце працівника є фіксованим та не може бути змінено з ініціативи працівника без погодження з власником або уповноваженим ним органом у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу.

Рішення власника або уповноваженого ним органу про відмову в наданні згоди на зміну робочого місця з ініціативи працівника має бути обґрунтованим.

Разом з тим ч. 4 ст. 60-1 КЗпП України зазначено, що працівник у разі неможливості виконання роботи на фіксованому робочому місці з незалежних від нього причин має право змінити робоче місце, за умови повідомлення роботодавця не менше ніж за три робочі дні до такої зміни у спосіб, визначений трудовим договором про надомну роботу.

У такому разі норми частини третьої цієї статті не застосовуються.

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