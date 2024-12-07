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Оплата праці та премії – як ФОПи можуть враховувати ці витрати при обчисленні доходу

23:59, 7 грудня 2024
Податкова служба пояснила, які витрати можуть враховувати ФОПи при обчисленні доходів.
Оплата праці та премії – як ФОПи можуть враховувати ці витрати при обчисленні доходу
Фото: fakty.com.ua
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Державна податкова служба в Івано-Франківській області пояснила, що до витрат, які фізична особа-підприємець може врахувати при обчисленні доходів на загальній системі оподаткування, належать витрати на оплату праці працівників. Це включає основну і додаткову заробітну плату, премії, заохочення та відшкодування вартості товарів чи послуг, наданих у межах трудових відносин.

Згідно з Податковим кодексом України (ПКУ), такі витрати також можуть включати оплату за виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру. Важливо, що оплата матеріальної допомоги не підлягає оподаткуванню згідно з нормами ПКУ.

Також зазначається, що доходи у вигляді заробітної плати фізичних осіб включаються до загального оподатковуваного доходу. База оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопичувального фонду та обов’язкових внесків до недержавного пенсійного фонду (у разі застосування).

У відповідності до розділу III Порядку заповнення податкового розрахунку, сума нарахованої заробітної плати відображається в повному обсязі без вирахування податків та внесків, що сплачуються за рахунок працівника.

Таким чином, витрати на заробітну плату фізичної особи-підприємця, нараховану працівникам, включаються в повному обсязі без вирахувань.

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податкова ФОП

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