На Одещині попередили необґрунтоване витрачання 500 млн грн на ремонт дороги

Угоду на проведення робіт уклали ще у 2021 році, однак ремонт так і не розпочали.

В Одеській області розірвали договір на ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-07 на ділянці Ізмаїл – Кілія – Вилкове. Про це повідомили в прокуратурі області.

Відповідно до умов договору, підприємство зобов’язалося виконати ремонт автомобільної дороги на ділянці Ізмаїл – Кілія – Вилкове.

Угоду на проведення робіт, вартість яких перевищує 500 млн, було укладено ще у 2021 році, але ремонт так і не розпочали.

При цьому, обласною прокуратурою установлено, що незважаючи на те, що вказаний договір укладено без забезпечення джерел фінансування та відповідних бюджетних асигнувань, він протягом останніх 3 років безпідставно продовжувався сторонами.

Під час розгляду справи судом, сторони розірвали договір ремонту дороги.

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