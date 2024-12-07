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У Житомирі нетверезий водій на пішохідному переході збив 17-річного пішохода

23:31, 7 грудня 2024
Водію на «Volkswagen» повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років в’язниці.
У Житомирі нетверезий водій на пішохідному переході збив 17-річного пішохода
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У Житомирі поліцейські повідомили про підозру водію, який у нетверезому стані скоїв ДТП, в результаті якого загинув 17-річний юнак. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Інцидент стався 6 грудня на проспекті Миру, коли 30-річний житомирянин за кермом автомобіля «Volkswagen» намагався проїхати неподалік нерегульованого пішохідного переходу, не знижуючи швидкість. Це призвело до наїзду на пішохода, який переходив дорогу.

Під час досудового розслідування було встановлено, що водій перебував у нетверезому стані, і його кров виявила 0,32 проміле алкоголю. 17-річний пішохід отримав важкі травми й помер наступного дня в лікарні.

Поліція вже повідомила водію про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (керування транспортом у стані сп’яніння, що призвело до тяжких наслідків). Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне правопорушення водієві загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 10 років та позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

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ДТП Житомир

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