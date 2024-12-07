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Хто з українців може розраховувати на подвійний стаж для пенсії

18:11, 7 грудня 2024
Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки.
Хто з українців може розраховувати на подвійний стаж для пенсії
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В Україні окремі види професійної діяльності зараховуються до страхового стажу в подвійному розмірі. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах. Такий підхід дозволяє працівникам цих професій раніше виходити на пенсію або користуватися додатковими пільгами, повідомляє «На пенсії».

Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки.

Види робіт, які враховуються подвійно:

- Робота в особливо шкідливих умовах праці.

До цього переліку входять працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації.

- Підземні роботи.

Працівники шахт, рудників, метрополітенів, а також ті, хто зайнятий у будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій.

- Робота в екстремальних кліматичних умовах.

Це стосується професій на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом.

- Окремі види військової служби.

Військовослужбовці, які виконують обов’язки в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях.

- Медичні працівники у важких умовах.

Лікарі та медичний персонал, які працюють у закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо).

- Робота на водному транспорті.

Зокрема, це працівники флоту, які працюють у специфічних умовах довготривалих рейсів.

- Робота в зоні надзвичайної ситуації.

Працівники, які беруть участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Для реалізації цього права працівник повинен надати документальні підтвердження, зокрема трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися.

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