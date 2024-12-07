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Кто из украинцев может рассчитывать на двойной стаж для пенсии

18:11, 7 декабря 2024
Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года.
Кто из украинцев может рассчитывать на двойной стаж для пенсии
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В Украине отдельные виды профессиональной деятельности причисляются к страховому стажу в двойном размере. Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях. Такой подход позволяет работникам этих профессий раньше выходить на пенсию или пользоваться дополнительными льготами, сообщает "На пенсии".

Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года.

Види робіт, які враховуються подвійно:

- Робота в особливо шкідливих умовах праці.

До цього переліку входять працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації.

- Підземні роботи.

Працівники шахт, рудників, метрополітенів, а також ті, хто зайнятий у будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій.

- Робота в екстремальних кліматичних умовах.

Це стосується професій на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом.

- Окремі види військової служби.

Військовослужбовці, які виконують обов’язки в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях.

- Медичні працівники у важких умовах.

Лікарі та медичний персонал, які працюють у закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо).

- Робота на водному транспорті.

Зокрема, це працівники флоту, які працюють у специфічних умовах довготривалих рейсів.

- Робота в зоні надзвичайної ситуації.

Працівники, які беруть участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.

Для реалізації цього права працівник повинен надати документальні підтвердження, зокрема трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися.

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