Кто из украинцев может рассчитывать на двойной стаж для пенсии

В Украине отдельные виды профессиональной деятельности причисляются к страховому стажу в двойном размере. Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях. Такой подход позволяет работникам этих профессий раньше выходить на пенсию или пользоваться дополнительными льготами, сообщает "На пенсии".
Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года.
Види робіт, які враховуються подвійно:
- Робота в особливо шкідливих умовах праці.
До цього переліку входять працівники, зайняті на роботах, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації.
- Підземні роботи.
Працівники шахт, рудників, метрополітенів, а також ті, хто зайнятий у будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій.
- Робота в екстремальних кліматичних умовах.
Це стосується професій на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом.
- Окремі види військової служби.
Військовослужбовці, які виконують обов’язки в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях.
- Медичні працівники у важких умовах.
Лікарі та медичний персонал, які працюють у закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо).
- Робота на водному транспорті.
Зокрема, це працівники флоту, які працюють у специфічних умовах довготривалих рейсів.
- Робота в зоні надзвичайної ситуації.
Працівники, які беруть участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих.
Для реалізації цього права працівник повинен надати документальні підтвердження, зокрема трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися.
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