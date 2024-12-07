Почти треть детей в Украине не носят светоотражающие элементы

31% украинских родителей не используют светоотражающие элементы для своих детей.

Фото: kyivvlada

В Украине 31% родителей заявили, что их дети не используют светоотражающие элементы, что повышает риск дорожных аварий в зимний период. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, ссылаясь на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Опрос был инициирован для подготовки образовательной кампании «Засветись», цель которой - привлечь внимание к важности использования светоотражающих элементов во время зимних месяцев, когда ухудшенная видимость и скользкие дороги могут привести к многочисленным авариям.

Прошлой зимой на украинских дорогах произошло более 4500 ДТП, из которых 486 - с участием детей, согласно данным Национальной полиции. Это подтверждает необходимость активного применения простых средств безопасности, таких как фликеры, которые могут спасти жизнь.

Эксперты советуют родителям прикреплять светоотражающие полоски к рюкзакам или рукавам детей. Это простое, но важное действие, которое помогает сделать ребенка более заметным на дороге, снижая риск несчастных случаев. Кампания «Засветись» призывает всех позаботиться о безопасности на дорогах, распространяя информацию и обучая детей правилам дорожного движения.

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