Практика судів
  1. В Україні

Майже третина дітей в Україні не носять світловідбивні елементи

22:59, 7 грудня 2024
31% українських батьків не використовують світловідбивні елементи для своїх дітей.
Майже третина дітей в Україні не носять світловідбивні елементи
Фото: kyivvlada
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні 31% батьків заявили, що їхні діти не використовують світловідбивні елементи, що підвищує ризик дорожніх аварій у зимовий період. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, посилаючись на результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Опитування було ініційовано для підготовки освітньої кампанії «Засвітись», мета якої — привернути увагу до важливості використання світловідбивних елементів під час зимових місяців, коли погіршена видимість і слизькі дороги можуть призвести до численних аварій.

Минулої зими на українських дорогах сталося понад 4500 ДТП, з яких 486 — за участю дітей, згідно з даними Національної поліції. Це підтверджує необхідність активного застосування простих засобів безпеки, таких як флікери, що можуть врятувати життя.

Експерти радять батькам прикріплювати світловідбивні смужки до наплічників або рукавів дітей. Це проста, але важлива дія, яка допомагає зробити дитину помітнішою на дорозі, знижуючи ризик нещасних випадків. Кампанія «Засвітись» закликає усіх подбати про безпеку на дорогах, поширюючи інформацію та навчаючи дітей правилам дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція діти дороги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада підтримала законопроект про підвищення зарплат у Нацраді і розширення можливостей скасування реєстрації медіа

Передбачається додаткова умова, за якої структура власності суб’єкта у сфері медіа буде вважатися Нацрадою непрозорою і розширюються підстави для скасування реєстрації ЗМІ.

Верховна Рада прийняла закон про право слідчих і прокурорів обмежувати роботу бізнесу «при наявності підстав вважати», що бізнес може «перешкодити» розслідуванню

Під час обговорення цей законопроект активно підтримував голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Верховна Рада схвалила законопроект про конфіскацію автомобілів як додаткового адміністративного стягнення за порушення митних правил

Парламент ухвалив за основу законопроект, який доповнить Митний кодекс окремою нормою про те, що у разі вчинення порушень митних правил конфіскація як додаткове адміністративне стягнення може застосовуватись до автомобіля.

На Мінфін поклали повноваження Боргового агентства України, аби отримати кредит $50 млрд від G7 – Рада прийняла закон

Україна повертатиме цей кредит в $50 млрд лише за виключних умов – парламент прийняв в цілому закон про створення Боргового агентства України.

Олена Шуляк заявила про необхідність підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори

За її словами, рекомендації «на основі досвіду ЄС» містять альтернативні шляхи голосування на виборах – через пошту чи інтернет.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду