Майже третина дітей в Україні не носять світловідбивні елементи

31% українських батьків не використовують світловідбивні елементи для своїх дітей.

Фото: kyivvlada

В Україні 31% батьків заявили, що їхні діти не використовують світловідбивні елементи, що підвищує ризик дорожніх аварій у зимовий період. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, посилаючись на результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Опитування було ініційовано для підготовки освітньої кампанії «Засвітись», мета якої — привернути увагу до важливості використання світловідбивних елементів під час зимових місяців, коли погіршена видимість і слизькі дороги можуть призвести до численних аварій.

Минулої зими на українських дорогах сталося понад 4500 ДТП, з яких 486 — за участю дітей, згідно з даними Національної поліції. Це підтверджує необхідність активного застосування простих засобів безпеки, таких як флікери, що можуть врятувати життя.

Експерти радять батькам прикріплювати світловідбивні смужки до наплічників або рукавів дітей. Це проста, але важлива дія, яка допомагає зробити дитину помітнішою на дорозі, знижуючи ризик нещасних випадків. Кампанія «Засвітись» закликає усіх подбати про безпеку на дорогах, поширюючи інформацію та навчаючи дітей правилам дорожнього руху.

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