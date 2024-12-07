Майже на місяць зачинив в будинку й знущався — на Полтавщині чоловіка обвинувачують у тривалому домашньому насильстві

Жінка змогла викликати поліцію, коли співмешканець втратив пильність.

На Полтавщині до суду скеровано обвинувательний акт стосовно місцевого жителя, який тривалий час знущався над співмешканкою. Про це повідомили в прокуратурі області.

У 2017-2018 роках співмешканка чоловіка зверталася до правоохоронців, проте у подальшому під психологічним тиском кривдника відмовлялася від обвинувачення, через що суд закривав кримінальні провадження.

У липні цього року жінка вирішила припинити стосунки і прийшла за особистими речами, проте співмешканець відібрав у неї мобільний телефон, зачинив у будинку та не віддавав ключі.

Упродовж 20 днів він кричав на неї, використовуючи ненормативну лексику, погрожував та бив кулаками, милицею і молотком, спричинивши тілесні ушкодження.

У подальшому, користуючись втратою контролю з боку співмешканця, жінка відшукала свій телефон і подзвонила до поліції.

Наразі вона мешкає у знайомих.

Кривднику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Окрім цього, йому заборонено спілкуватися з потерпілою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.