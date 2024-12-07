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Майже на місяць зачинив в будинку й знущався — на Полтавщині чоловіка обвинувачують у тривалому домашньому насильстві

17:36, 7 грудня 2024
Жінка змогла викликати поліцію, коли співмешканець втратив пильність.
Майже на місяць зачинив в будинку й знущався — на Полтавщині чоловіка обвинувачують у тривалому домашньому насильстві
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На Полтавщині до суду скеровано обвинувательний акт стосовно місцевого жителя, який тривалий час знущався над співмешканкою. Про це повідомили в прокуратурі області. 

У 2017-2018 роках співмешканка чоловіка зверталася до правоохоронців, проте у подальшому під психологічним тиском кривдника відмовлялася від обвинувачення, через що суд закривав кримінальні провадження.  

У липні цього року жінка вирішила припинити стосунки і прийшла за особистими речами, проте співмешканець відібрав у неї мобільний телефон, зачинив у будинку та не віддавав ключі.

Упродовж 20 днів він кричав на неї, використовуючи ненормативну лексику, погрожував та бив кулаками, милицею і молотком, спричинивши  тілесні ушкодження.  

У подальшому, користуючись втратою контролю з боку співмешканця, жінка відшукала свій телефон і подзвонила до поліції. 

Наразі вона мешкає у знайомих.

Кривднику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Окрім цього, йому заборонено спілкуватися з потерпілою.      

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домашнє насильство

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