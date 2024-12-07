У Києві водії на червоний збили жінку та намагалися втекти

У Києві на пішохідному переході водії, рухаючись на червоне світло, збили жінку, яка загинула на місці. Інцидент стався вранці. Про це повідомила патрульна поліція Києва.
Винуватці ДТП намагалися втекти з місця трагедії.
Завдяки оперативним діям патрульних та слідчих Дніпровського районного управління поліції, підозрюваних затримали. Вони переховувалися у дворі неподалік.
Обидва водії перебували в стані алкогольного сп’яніння. Наразі з ними працюють слідчі.
За фактом події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтями Кримінального кодексу України:
Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.
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