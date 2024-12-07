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У Києві водії на червоний збили жінку та намагалися втекти

22:30, 7 грудня 2024
Обидва винуватці смертельної ДТП перебували напідпитку.
У Києві водії на червоний збили жінку та намагалися втекти
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві на пішохідному переході водії, рухаючись на червоне світло, збили жінку, яка загинула на місці. Інцидент стався вранці. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Винуватці ДТП намагалися втекти з місця трагедії.

Завдяки оперативним діям патрульних та слідчих Дніпровського районного управління поліції, підозрюваних затримали. Вони переховувалися у дворі неподалік.

Обидва водії перебували в стані алкогольного сп’яніння. Наразі з ними працюють слідчі.

За фактом події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 286-1 – порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини;
  • ч. 1 ст. 135 – залишення потерпілої у небезпеці;
  • ч. 1 ст. 396 – приховування злочину.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

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ДТП Київ

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