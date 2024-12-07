В Киеве водители на красный сбили женщину и пытались скрыться

Оба виновника смертельного ДТП находились в нетрезвом состоянии.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на пешеходном переходе водители, двигаясь на красный свет, сбили женщину, которая погибла на месте. Инцидент произошел утром. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Виновники ДТП пытались скрыться с места трагедии.

Благодаря оперативным действиям патрульных и следователей Днепровского районного управления полиции, подозреваемых задержали. Они скрывались во дворе неподалеку.

Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ними работают следователи.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 286-1 - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека;

ч. 1 ст. 135 - оставление потерпевшей в опасности;

ч. 1 ст. 396 - сокрытие преступления.

Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.