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В Киеве водители на красный сбили женщину и пытались скрыться

22:30, 7 декабря 2024
Оба виновника смертельного ДТП находились в нетрезвом состоянии.
В Киеве водители на красный сбили женщину и пытались скрыться
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В Киеве на пешеходном переходе водители, двигаясь на красный свет, сбили женщину, которая погибла на месте. Инцидент произошел утром. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Виновники ДТП пытались скрыться с места трагедии.

Благодаря оперативным действиям патрульных и следователей Днепровского районного управления полиции, подозреваемых задержали. Они скрывались во дворе неподалеку.

Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ними работают следователи.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 286-1 - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека;
  • ч. 1 ст. 135 - оставление потерпевшей в опасности;
  • ч. 1 ст. 396 - сокрытие преступления.

Правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.

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ДТП Киев

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