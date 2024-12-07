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На Житомирщине сельсовет и лицей через суд обязали отремонтировать противорадиационное укрытие на 350 учеников

17:17, 7 декабря 2024
С начала войны укрытие не отремонтировано и не готово использоваться для защиты лицеистов.
На Житомирщине сельсовет и лицей через суд обязали отремонтировать противорадиационное укрытие на 350 учеников
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Житомирский окружной суд обязал Хорошевский поселковый совет и Топорищенский лицей отремонтировать противорадиационное укрытие почти на 350 человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

С начала полномасшабного вторжения укрытие не отремонтировано и не готово использоваться для защиты лицеистов.

Поселковый совет, как собственник, а также балансодержатель-учебное заведение не приняли надлежащих мер по упорядочению хранилища. Это делает невозможным обеспечение надлежащей защиты во время воздушных тревог.

Это стало основанием для подачи прокуратурой иска и обязательства в судебном порядке сделать его пригодным к эксплуатации по назначению.

Ранее мы писали, что в Кировоградской области полицейских через суд обязали обустроить укрытие на 392 человека.

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