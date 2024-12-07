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В ноябре бизнес потерял оптимизм из-за роста расходов и отключения света – НБУ

22:00, 7 декабря 2024
По данным НБУ, индекс деловой активности Украины упал в ноябре из-за энергетического кризиса и инфляции.
В ноябре бизнес потерял оптимизм из-за роста расходов и отключения света – НБУ
Фото: Mind.ua
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В ноябре 2024 года бизнес в Украине ослабил оценки деловой активности на фоне обострения боевых действий, энергетических отключений, роста расходов и инфляции. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк Украины (НБУ). Показатель в ноябре составил 47.2, по сравнению с 49.4 в октябре.

Основные причины снижения:

  • Энергетические проблемы из-за российских атак на энергосистему.
  • Рост расходов на энергию, логистику и оплату труда.
  • Дефицит кадров и сезонность.

Секторные индексы

  • Торговля - единственный сектор с положительными оценками (51.4 против 51.9 в октябре). Торговые предприятия ожидают роста товарооборота и закупок товаров, но прогнозируют снижение торговой маржи.
  • Промышленность - секторальный индекс снизился до 46.7 (в октябре - 49.8). Ожидается уменьшение объемов производства, новых заказов и экспорта.
  • Сфера услуг - показатель упал до 44.8 (в октябре - 47.2) из-за логистических проблем, дефицита электроэнергии и нехватки квалифицированных работников.
  • Строительство - худшие оценки: индекс составил 43.6 (против 49.6 в октябре). Сезонность и дефицит работников сдерживают активность в секторе.

Ожидается замедление роста цен на продукцию и услуги в промышленности, строительстве и сфере услуг.

Предприятия прогнозируют сокращение персонала, особенно в сфере услуг.

Опрос, который провел НБУ, охватил 504 предприятия с 4 по 21 ноября 2024 года. Среди участников:

  • 2% - промышленность,
  • 6% - сфера услуг,
  • 4% - торговля,
  • 8% - строительство.

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бизнес НБУ

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