У листопаді бізнес втратив оптимізм через зростання витрат і відключення світла – НБУ

За даними НБУ, індекс ділової активності України впав у листопаді через енергетичну кризу та інфляцію.

Фото: Mind.ua

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У листопаді 2024 року бізнес в Україні послабив оцінки ділової активності на тлі загострення бойових дій, енергетичних відключень, зростання витрат та інфляції. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк України (НБУ). Показник у листопаді склав 47.2, порівняно з 49.4 у жовтні.

Основні причини зниження:

Енергетичні проблеми через російські атаки на енергосистему.

Зростання витрат на енергію, логістику та оплату праці.

Дефіцит кадрів та сезонність.

Секторні індекси

Торгівля – єдиний сектор із позитивними оцінками (51.4 проти 51.9 у жовтні). Торговельні підприємства очікують зростання товарообороту та закупівель товарів, але прогнозують зниження торговельної маржі.

Промисловість – секторальний індекс знизився до 46.7 (у жовтні – 49.8). Очікується зменшення обсягів виробництва, нових замовлень та експорту.

Сфера послуг – показник впав до 44.8 (у жовтні – 47.2) через логістичні проблеми, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих працівників.

Будівництво – найгірші оцінки: індекс становив 43.6 (проти 49.6 у жовтні). Сезонність та дефіцит працівників стримують активність у секторі.

Очікується сповільнення зростання цін на продукцію та послуги у промисловості, будівництві та сфері послуг.

Підприємства прогнозують скорочення персоналу, особливо у сфері послуг.

Опитування, яке провів НБУ, охопило 504 підприємства з 4 до 21 листопада 2024 року. Серед учасників:

2% – промисловість,

6% – сфера послуг,

4% – торгівля,

8% – будівництво.

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