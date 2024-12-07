Третина російських нафтопереробних заводів уражена – ГУР про результат ударів українських дронів

«В Росії регулярно щось горить» – ГУР про наслідки ударів по РФ.

Фото: Associated Press

Українські дрони завдали значних пошкоджень об'єктам на території Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю для YouTube-каналу Центру протидії дезінформації.

За словами Юсова, в Росії «регулярно щось горить». Він наголосив, що третина інфраструктурних об'єктів РФ зазнала пошкоджень чи руйнувань, і ці удари створюють суттєві труднощі для відновлення через санкції: «Третина (об'єктів в РФ, - ред.) тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми», додавши: «Враховуючи санкції, із постачанням цього обладнання є великі проблеми. І це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, чи контрабандою. Тому так, для ворога це проблеми».

Юсов також уточнив, що об'єктами ударів стають інфраструктурні об’єкти, пов'язані з російською військовою агресією: «Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України».

Представник ГУР підкреслив, що українські удари не спрямовані на цивільні об'єкти.

Ця діяльність, за його словами, має значний вплив на можливості Росії вести війну проти України.

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