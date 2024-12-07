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Треть российских нефтеперерабатывающих заводов поражена – ГУР о результате ударов украинских дронов

16:59, 7 декабря 2024
«В России регулярно что-то горит» – ГУР о последствиях ударов по РФ.
Треть российских нефтеперерабатывающих заводов поражена – ГУР о результате ударов украинских дронов
Фото: Associated Press
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Украинские дроны нанесли значительные повреждения объектам на территории России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью для YouTube-канала Центра противодействия дезинформации.

По словам Юсова, в России «регулярно что-то горит». Он подчеркнул, что треть инфраструктурных объектов РФ получила повреждения или разрушения, и эти удары создают существенные трудности для восстановления из-за санкций: «Треть (объектов в РФ, - ред.) в той или иной степени повреждены-поражены. Есть проблемы большие с восстановлением, потому что речь идет об импортном оборудовании, учитывая санкции, с поставкой этого оборудования есть большие проблемы», добавив: «Учитывая санкции, с поставкой этого оборудования есть большие проблемы. И это не те устройства, которые можно завезти нелегально, или контрабандой. Поэтому да, для врага это проблемы».

Юсов также уточнил, что объектами ударов становятся инфраструктурные объекты, связанные с российской военной агрессией: «Когда мы говорим о НПЗ, это те самые НПЗ, которые заправляют вражескую технику, танки, самолеты и все то, что стреляет, пускает ракеты в сторону Украины. Это те самые НПЗ, которые продают нефтепродукты и финансируют российскую военную агрессию против Украины».

Представитель ГУР подчеркнул, что украинские удары не направлены на гражданские объекты.

Эта деятельность, по его словам, имеет значительное влияние на возможности России вести войну против Украины.

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