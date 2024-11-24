В Кировоградской области полицейских через суд обязали обустроить укрытие на 392 человека

Речь идет о противорадиационном укрытии в Гайвороне.

В Кировоградской области суд обязал управление полиции охраны обеспечить надлежащее обустройство укрытия для жителей Гайворона.

Как сообщает областная прокуратура, речь идет о техническом состоянии укрытия площадью 264 квадратных метра, рассчитанном на 392 человека. Он расположен в Гайвороне и находится на балансе управления полиции охраны в Кировоградской области.

Головановской окружной прокуратурой в сентябре текущего года в Кировоградский окружной административный суд направлено заявление о приведении в надлежащее состояние сооружения гражданской защиты управления.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал управление полиции охраны в Кировоградской области привести защитное сооружение гражданской защиты №41811 в состояние готовности к использованию по назначению.

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