На Кіровоградщині поліцейських через суд зобов’язали облаштувати укриття на 392 людини

У Кіровоградській області суд зобов’язав управління поліції охорони забезпечити належне облаштування укриття для мешканців Гайворона.

Як повідомляє обласна прокуратура, мова йде про технічний стан укриття площею 264 квадратних метри, яке розраховане на 392 людини. Воно розташоване у Гайвороні і перебуває на балансі управління поліції охорони в Кіровоградській області.

Голованівською окружною прокуратурою у вересні поточного року до Кіровоградського окружного адміністративного суду скеровано заяву щодо приведення у належний стан споруди цивільного захисту управління.

Суд задовільнив вимоги прокурора та зобов’язав управління поліції охорони в Кіровоградській області привести захисну споруду цивільного захисту № 41811 у стан готовності до використання за призначенням.

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