На Житомирщині селищну раду і ліцей через суд зобов’язали відремонтувати протирадіаційне укриття на 350 учнів

Житомирський окружний суд зобов’язав Хорошівську селищну раду та Топорищенський ліцей відремонтувати протирадіаційне укриття на майже 350 чоловік. Про це повідомляє обласна прокуратура.
З початку повномасшабного вторгнення укриття не відремонтоване та не готове використовуватися для захисту ліцеїстів.
Селищна рада, як власник, а також балансоутримувач-навчальний заклад не вжили належних заходів для впорядкування сховища. Це унеможливлює забезпечення належного захисту під час повітряних тривог.
Це стало підставою для подання прокуратурою позову та забов’язання у судовому порядку зробити його придатним до експлуатації за призначенням.
Раніше ми писали, що на Кіровоградщині поліцейських через суд зобов’язали облаштувати укриття на 392 людини.
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