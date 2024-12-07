Почти на месяц закрыл в доме и издевался — в Полтавской области мужчину обвиняют в длительном домашнем насилии

Женщина смогла вызвать полицию, когда сожитель потерял бдительность.

В Полтавской области в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя, который длительное время издевался над сожительницей. Об этом сообщили в прокуратуре области.

В 2017-2018 годах сожительница мужчины обращалась к правоохранителям, однако в дальнейшем под психологическим давлением обидчика отказывалась от обвинения, из-за чего суд закрывал уголовные производства.

В июле этого года женщина решила прекратить отношения и пришла за личными вещами, однако сожитель отобрал у нее мобильный телефон, закрыл в доме и не отдавал ключи.

В течение 20 дней он кричал на нее, используя ненормативную лексику, угрожал и избивал кулаками, костылем и молотком, причинив телесные повреждения.

В дальнейшем, пользуясь потерей контроля со стороны сожителя, женщина отыскала свой телефон и позвонила полиции.

Пока она живет у знакомых.

Обидчику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, ему запрещено общаться с потерпевшей.

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