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В Житомире нетрезвый водитель на пешеходном переходе сбил 17-летнего пешехода

23:31, 7 декабря 2024
Водителю на «Volkswagen» сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
В Житомире нетрезвый водитель на пешеходном переходе сбил 17-летнего пешехода
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В Житомире полицейские сообщили о подозрении водителю, который в нетрезвом состоянии совершил ДТП, в результате которого погиб 17-летний юноша. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Инцидент произошел 6 декабря на проспекте Мира, когда 30-летний житомирянин за рулем автомобиля «Volkswagen» пытался проехать неподалеку нерегулируемого пешеходного перехода, не снижая скорость. Это привело к наезду на пешехода, который переходил дорогу.

Во время досудебного расследования было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии, и его кровь обнаружила 0,32 промилле алкоголя. 17-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался на следующий день в больнице.

Полиция уже сообщила водителю о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (управление транспортом в состоянии опьянения, что привело к тяжелым последствиям). Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное правонарушение водителю грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет и лишение права управлять транспортными средствами на такой же срок.

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ДТП Житомир

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