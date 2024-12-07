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В Одесской области предупредили необоснованный расход 500 млн грн на ремонт дороги

21:18, 7 декабря 2024
Соглашение на проведение работ заключили еще в 2021 году, однако ремонт так и не начали.
В Одесской области предупредили необоснованный расход 500 млн грн на ремонт дороги
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В Одесской области расторгли договор на ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-16-07 на участке Измаил – Килия – Вилково. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Согласно условиям договора, предприятие обязалось выполнить ремонт автомобильной дороги на участке Измаил – Килия – Вилково.

Соглашение на проведение работ, стоимость которых превышает 500 млн, было заключено еще в 2021 году, но ремонт так и не начали.

При этом областной прокуратурой установлено, что, несмотря на то, что указанный договор заключен без обеспечения источников финансирования и соответствующих бюджетных ассигнований, он в течение последних 3 лет безосновательно продолжался сторонами.

При рассмотрении дела судом стороны расторгли договор ремонта дороги.

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