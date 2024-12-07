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Оплата труда и премии – как ФЛП могут учитывать эти расходы при исчислении дохода

23:59, 7 декабря 2024
Налоговая служба объяснила, какие расходы могут учитывать ФЛП при исчислении доходов.
Оплата труда и премии – как ФЛП могут учитывать эти расходы при исчислении дохода
Фото: fakty.com.ua
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Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области объяснила, что к расходам, которые физическое лицо-предприниматель может учесть при исчислении доходов на общей системе налогообложения, относятся расходы на оплату труда работников. Это включает основную и дополнительную заработную плату, премии, поощрения и возмещение стоимости товаров или услуг, предоставленных в рамках трудовых отношений.

Согласно Налоговому кодексу Украины (НКУ), такие расходы также могут включать оплату за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера. Важно, что оплата материальной помощи не подлежит налогообложению согласно нормам НКУ.

Также отмечается, что доходы в виде заработной платы физических лиц включаются в общий налогооблагаемый доход. База налогообложения определяется как начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму страховых взносов в Накопительный фонд и обязательных взносов в негосударственный пенсионный фонд (в случае применения).

В соответствии с разделом III Порядка заполнения налогового расчета, сумма начисленной заработной платы отражается в полном объеме без вычета налогов и взносов, уплачиваемых за счет работника.

Таким образом, расходы на заработную плату физического лица-предпринимателя, начисленную работникам, включаются в полном объеме без вычетов.

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налоговая ФЛП

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