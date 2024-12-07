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На Полтавщине полтора гектара земель засорили животными отходами — будут судить руководителя одного из предприятий

20:58, 7 декабря 2024
Директору общества инкриминируют загрязнение земель, что создало опасность для окружающей среды.
На Полтавщине полтора гектара земель засорили животными отходами — будут судить руководителя одного из предприятий
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Почти 1,5 га земли вблизи Большого Тростянца Полтавской области загрязнили побочными продуктами животного происхождения летом этого года. В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование по делу и направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из обществ Полтавщины.

Его обвиняют в нарушении специальных правил, что создало опасность для окружающей среды и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в прокуратуре области.

По данным следствия, летом этого года директор с целью минимизации расходов общества на оплату услуг по утилизации отходов специализированным предприятием предоставил указания работникам на вывоз побочных продуктов на земельный участок, расположенный неподалеку от с. Большой Тростянец Полтавского района.

Такие действия привели к загрязнению почти 1,5 га земли побочными продуктами животного происхождения, не предназначенными для потребления, и нанесли ущерб государственным интересам более 400 тыс. грн.

В целях возмещения средств Государственная экологическая инспекция Центрального округа заявила в общество гражданский иск.

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