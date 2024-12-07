Как увеличить размер своей пенсии

В Украине каждый пенсионер может самостоятельно увеличить пенсию на 54%. Если пенсионер по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества стажа решит продолжить работу и откажется от пенсии, то при выходе на заслуженный отдых получит надбавку за сверхнормативный стаж. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.
При назначении пенсии с отсрочкой ее размер увеличивается на:
- 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка составляет до 60 месяцев);
- 0,75% – если человек отсрочил выход на пенсию более чем на 60 месяцев.
Таким образом, пенсия за год увеличивается на 6%, за два – на 12%, а за шесть – на целых 54%.
Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.
Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается после обращения пенсионера:
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