Как увеличить размер своей пенсии

Украинцы, которые решат продолжить работу после достижения пенсионного возраста, могут значительно увеличить размер своей пенсии.

В Украине каждый пенсионер может самостоятельно увеличить пенсию на 54%. Если пенсионер по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества стажа решит продолжить работу и откажется от пенсии, то при выходе на заслуженный отдых получит надбавку за сверхнормативный стаж. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

При назначении пенсии с отсрочкой ее размер увеличивается на:

- 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка составляет до 60 месяцев);

- 0,75% – если человек отсрочил выход на пенсию более чем на 60 месяцев.

Таким образом, пенсия за год увеличивается на 6%, за два – на 12%, а за шесть – на целых 54%.

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается после обращения пенсионера:

со дня, следующего за последним днем ​​месяца, в котором приобретен месяц страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если пенсионер обратился в ПФУ не позднее трех месяцев с такого дня;

со дня обращения, если человек обратился в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев после последнего дня месяца, в котором приобретен месяц страхового стажа.

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