Практика судов
  1. В Украине

Как увеличить размер своей пенсии

19:24, 7 декабря 2024
Украинцы, которые решат продолжить работу после достижения пенсионного возраста, могут значительно увеличить размер своей пенсии.
Как увеличить размер своей пенсии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине каждый пенсионер может самостоятельно увеличить пенсию на 54%. Если пенсионер по достижении 60 лет и при наличии необходимого количества стажа решит продолжить работу и откажется от пенсии, то при выходе на заслуженный отдых получит надбавку за сверхнормативный стаж. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

При назначении пенсии с отсрочкой ее размер увеличивается на:

- 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (если отсрочка составляет до 60 месяцев);

- 0,75% – если человек отсрочил выход на пенсию более чем на 60 месяцев.

Таким образом, пенсия за год увеличивается на 6%, за два – на 12%, а за шесть – на целых 54%.

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается после обращения пенсионера:

  • со дня, следующего за последним днем ​​месяца, в котором приобретен месяц страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если пенсионер обратился в ПФУ не позднее трех месяцев с такого дня;
  • со дня обращения, если человек обратился в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев после последнего дня месяца, в котором приобретен месяц страхового стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На Минфин возложили полномочия Долгового агентства Украины, чтобы получить кредит в $50 млрд от G7 – Рада приняла закон

Украина будет возвращать этот кредит в $50 млрд только при исключительных условиях – парламент принял в целом закон о создании Долгового агентства Украины.

Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы

По ее словам, рекомендации «на основе опыта ЕС» содержат альтернативные пути голосования на выборах – через почту или интернет.

Мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – приняты изменения

В рамках поправок к закону о повышении налогов также предусмотрели освобождение от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору для самозанятых лиц, призванных во время мобилизации.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

При достижении 17 лет призывники должны встать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект Минобороны, которым подача сведений о себе возлагается на призывника – иначе штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду