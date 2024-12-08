Практика судов
  1. В мире

Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии стала результатом ударов Израиля по Ирану и «Хезболле».

15:42, 8 декабря 2024
Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что свержение режима Асада открывает новые возможности для Израиля.
Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии стала результатом ударов Израиля по Ирану и «Хезболле».
Фото: Kobi Gideon/GPO
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии и свержение режима Башара Асада стали результатом израильских ударов по Ирану и «Хезболле». Об этом сообщает The Times of Israel.

«Это исторический день в истории Ближнего Востока», - сказал Нетаньяху во время визита на гору Бенталь на границе Израиля с Сирией. «Режим Асада является центральным звеном в иранской оси зла – этот режим упал»

«Это прямой результат ударов, которые мы нанесли Ирану и Хезболле, главным сторонникам режима Асада», - утверждает Нетаньяху.

«Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку для всех тех, кто хочет освободиться от этого угнетающего и тиранического режима», – добавил он.

В то же время Нетаньяху предупредил, что наряду с новыми возможностями побег Асада из Сирии также несет риски.

«Мы действуем в первую очередь для того, чтобы защитить свою границу», - сказал премьер. «Эта территория контролировалась почти 50 лет буферной зоной, согласованной в 1974 году, Соглашением о разъединении сил. Это соглашение разрушено, сирийские солдаты оставили свои позиции».

Он добавил, что вместе с министром обороны Израэлем Кацем поручили ЦАХАЛ захватить буферную зону. Премьер подчеркнул, что Израиль не позволит каким-либо враждебным силам разместиться на границе.

Издание указывает, что Израиль будет проводить политику предоставления гуманитарной помощи сирийским мирным жителям, избегая активного участия во внутренних конфликтах.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

По данным источников, президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Сирия Израиль Нетаньяху

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Спортсмены и дальше могут рекламировать азартные игры – принят закон о борьбе с лудоманией

Трансляции футбольных матчей и дальше могут сопровождаться рекламой азартных игр – Верховная Рада приняла закон.

Принятие закона о том, чтобы украинцы за границей дистанционно платили штрафы от ТЦК в Резерв+ станет сервисным шагом – Катерина Черногоренко

По словам заместителя министра обороны Черногоренко, дистанционная уплата штрафов в Резерв+ каждым украинцем и украинкой за рубежом, нарушившими военный учет, станет значительным сервисным шагом.

В Украине может появиться полноценный суд присяжных – Верховная Рада одобрила законопроект

Депутаты решили поддержать создание суда присяжных в Украине и проголосовали законопроект, поданный 4 года назад.

Наша задача сейчас – сохранить конкурс в апелляцию – ВККС

В ВККС напомнили, что при необходимости преодоления 75% барьера за этап IQ-теста, кандидатов на должности судей апелляционных судов останется меньше, чем вакансий.

Верховному Суду удается обеспечивать баланс между объемами поступлений и рассмотрения, но нам крайне необходимо кадровое усиление – более 40 должностей вакантны – председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, интервью

О том, как можно подытожить семь лет работы, есть ли необходимость в пересмотре структуры Верховного Суда, и о новых вызовах, возникших перед Верховным Судом, «Судебно-юридической газете» в эксклюзивном интервью рассказал его председатель Станислав Кравченко.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду