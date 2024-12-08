Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии стала результатом ударов Израиля по Ирану и «Хезболле».

Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что свержение режима Асада открывает новые возможности для Израиля.

Фото: Kobi Gideon/GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии и свержение режима Башара Асада стали результатом израильских ударов по Ирану и «Хезболле». Об этом сообщает The Times of Israel.

«Это исторический день в истории Ближнего Востока», - сказал Нетаньяху во время визита на гору Бенталь на границе Израиля с Сирией. «Режим Асада является центральным звеном в иранской оси зла – этот режим упал»

«Это прямой результат ударов, которые мы нанесли Ирану и Хезболле, главным сторонникам режима Асада», - утверждает Нетаньяху.

«Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку для всех тех, кто хочет освободиться от этого угнетающего и тиранического режима», – добавил он.

В то же время Нетаньяху предупредил, что наряду с новыми возможностями побег Асада из Сирии также несет риски.

«Мы действуем в первую очередь для того, чтобы защитить свою границу», - сказал премьер. «Эта территория контролировалась почти 50 лет буферной зоной, согласованной в 1974 году, Соглашением о разъединении сил. Это соглашение разрушено, сирийские солдаты оставили свои позиции».

Он добавил, что вместе с министром обороны Израэлем Кацем поручили ЦАХАЛ захватить буферную зону. Премьер подчеркнул, что Израиль не позволит каким-либо враждебным силам разместиться на границе.

Издание указывает, что Израиль будет проводить политику предоставления гуманитарной помощи сирийским мирным жителям, избегая активного участия во внутренних конфликтах.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

По данным источников, президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе.

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