Хорошая новость — Олаф Шольц положительно высказался о свержении режима Асада в Сирии

Немецкий канцлер отметил важность быстрого восстановления закона и порядка в Сирии.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «хорошей новостью» смену власти в Сирии, в частности, свержение режима президента Башара Асада. Об этом сообщает Spiegel.

«Башар Асад жестоко подавлял свой собственный народ, на его совести бесчисленные жизни, и он заставил множество людей бежать из Сирии, многие из которых отправились в Германию. Сирийский народ ужасно страдает. Поэтому конец правления Асада в Сирии – это хорошая новость», — отметил Шольц.

Теперь важно, считает канцлер, чтобы «закон и порядок были быстро восстановлены» в Сирии.

«Будущих правителей будут оценивать «из того, сделают ли они возможным для всех сирийцев жизнь в условиях достоинства и самоопределения, будут ли они защищать суверенитет Сирии от злонамеренного вмешательства третьих сторон и будет жить в мире со своими соседями», — сказал немецкий канцлер.

Как сообщалось, в Сирии 8 декабря произошел переломный момент. Так, повстанцы захватили столицу страны Дамаск и объявили о полном свержении режима Башара Асада.

По данным источников, президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе.

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