Хороша новина — Олаф Шольц позитивно висловився про повалення режиму Асада в Сирії

Німецький канцлер наголосив на важливості швидкого відновлення закону та порядку в Сирії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав «хорошою новиною» зміну влади в Сирії, зокрема, повалення режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє Spiegel.

«Башар Асад жорстоко пригнічував свій власний народ, на його совісті незліченні життя, і він змусив безліч людей тікати з Сирії, багато з яких вирушили до Німеччини. Сирійський народ страшенно страждає. Тому кінець правління Асада в Сирії це хороша новина», — зазначив Шольц.

Тепер важливо, вважає канцлер, щоб «закон та порядок були швидко відновлені» у Сирії.

«Майбутніх правителів оцінюватимуть «з того, чи зроблять вони можливим для всіх сирійців життя в умовах гідності та самовизначення, чи захищатимуть вони суверенітет Сирії від зловмисного втручання третіх сторін і житиме у світі зі своїми сусідами», — сказав німецький канцлер.

Як повідомлялося, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

За даними джерел, президент Сирії Башар Асад «з високою ймовірністю» загинув в авіакатастрофі.

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