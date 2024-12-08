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Президента Южной Кореи подозревают в госизмене — он отойдет от государственных дел

16:19, 8 декабря 2024
Юн Сук Йоль отойдет от государственных дел, включая ведение дипломатии.
Президента Южной Кореи подозревают в госизмене — он отойдет от государственных дел
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Президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю объявили подозрение в государственной измене и злоупотреблении властями на фоне политических потрясений, вызванных объявлением им военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

«Были поданы многочисленные жалобы, и сейчас ведется расследование в соответствии с процедурой», – отметил Пак Се Хен, возглавляющий специальный следственный штаб по расследованию кратковременного объявления военного положения.

По его словам, прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью против Юна.

Как сообщает Financial Times, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль отойдет от государственных дел, включая ведение дипломатии.

«Правительство сделает все возможное, чтобы сохранить доверие наших союзников. Самое важное, что одобрение правительственного бюджетного плана и сопутствующих законопроектов является ключевым для нормального функционирования страны», - заявил премьер-министр Хан Док Су.

Добавим, что в Южной Корее арестован бывший министр обороны Ким Йон Хен по подозрению в государственной измене.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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Южная Корея

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