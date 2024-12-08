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Нетаньягу заявив, що зміна влади в Сирії стала результатом ударів Ізраїлю по Ірану і «Хезболлі»

15:42, 8 грудня 2024
Нетаньяху приїхав на кордон із Сирією і заявив, що повалення режиму Асада відкриває нові можливості для Ізраїлю.
Нетаньягу заявив, що зміна влади в Сирії стала результатом ударів Ізраїлю по Ірану і «Хезболлі»
Фото: Kobi Gideon/GPO
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що зміна влади в Сирії та повалення режиму Башара Асада стали результатом ізраїльських ударів по Ірану та «Хезболлі». Про це повідомляє The Times of Israel.

«Це історичний день в історії Близького Сходу», — сказав Нетаньягу під час візиту на гору Бенталь на кордоні Ізраїлю з Сирією. «Режим Асада є центральною ланкою в іранській осі зла — цей режим упав»

«Це прямий результат ударів, яких ми завдали Ірану та Хезболлі, головним прихильникам режиму Асада», — стверджує Нетаньягу.

«Це викликало ланцюгову реакцію по всьому Близькому Сходу для всіх тих, хто хоче звільнитися від цього гнобительського та тиранічного режиму», – додав він.

Водночас Нетаньягу попередив, що поряд з новими можливостями втеча Асада з Сирії також несе ризики.

«Ми діємо в першу чергу для того, щоб захистити свій кордон», - сказав прем'єр. «Ця територія контролювалася протягом майже 50 років буферною зоною, погодженою в 1974 році, Угодою про роз’єднання сил. Ця угода зруйнована, сирійські солдати залишили свої позиції».

Він додав, що разом з міністром оборони Ізраелем Кацом доручили ЦАХАЛ захопити буферну зону. Прем’єр наголосив, що Ізраїль не дозволить будь-яким ворожим силам розміститися на кордоні.

Видання вказує, що Ізраїль буде проводити політику надання гуманітарної допомоги сирійським мирним жителям, уникаючи активної участі у внутрішніх конфліктах.

Як повідомлялося, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

За даними джерел, президент Сирії Башар Асад «з високою ймовірністю» загинув в авіакатастрофі.

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Сирія Ізраїль Нетаньягу

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