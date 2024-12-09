Практика судів
  1. В Україні

Україна тестує онлайн-систему для міжнародних автобусних перевізників

07:18, 9 грудня 2024
Перевізники України можуть подавати документи онлайн для міжнародних маршрутів.
Україна тестує онлайн-систему для міжнародних автобусних перевізників
Фото: cvd.vn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій спільно з Укртрансбезпекою запустило тестування оновленого кабінету перевізника для створення міжнародних автобусних маршрутів. Це нововведення дозволить перевізникам подавати документи онлайн, без необхідності надавати паперові пакети до Комісії в Міністерстві.

Мета тестування – ознайомити перевізників із новою процедурою, дати можливість підготуватись до запуску системи та отримати відгуки від бізнесу.

Процедура відкриття маршрутів регулюється оновленим Порядком організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (Наказ №966). Після офіційної публікації документа у грудні всі нові маршрути можна буде відкривати виключно через кабінет перевізника.

Для тестування перевізнику потрібно:

  • Авторизуватись на порталі ДСБТ за допомогою електронного підпису.
  • Увійти в розділ «Мої маршрути» та обрати функцію «Відкрити маршрут».
  • Заповнити інформацію про тип, періодичність, країну та міста маршруту, додати договір обслуговування (якщо необхідно) і ввести розклад руху.

Інформація, внесена під час тестування, не зберігатиметься. Для офіційного відкриття маршруту після запуску системи її потрібно буде внести повторно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Міністерство розвитку громад та територій

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Навчальні заклади звільнять від обов’язку подавати до ТЦК дані про призовників, а відстрочки видаватиме ще один орган – Рада схвалила законопроект

Уряд пропонує скасувати обов’язок закладів освіти та органів місцевого самоврядування передавати дані про призовників.

Верховний Суд підтвердив, що суддям, які мобілізувалися до ЗСУ, не потрібно платити суддівську винагороду

Верховний Суд ще раз підтвердив, що мобілізовані до Збройних Сил судді не можуть отримувати суддівську винагороду на час служби.

Слідчий і прокурор можуть без санкції слідчого судді увійти до володіння особи для врятування потенційних речових доказів від прогнозованого знищення – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду ВС виснувала, що слідчий, дізнавач, прокурор до ухвали слідчого судді можуть увійти до житла чи іншого володіння особи, зокрема з метою врятування матеріальних об’єктів (майна), що потенційно можуть мати значення як речові докази, від прогнозованого знищення.

Кабмін затвердив новий порядок зарплат для членів наглядових рад держпідприємств – вони будуть залежати від результатів фінансово-господарської діяльності

Для незалежних членів наглядової ради їх відповідність вимогам щодо незалежності не може бути підставою для збільшення розміру їх винагороди.

Верховній Раді рекомендували схвалити законопроект Кабміну про примусове позбавлення права користування землею для будівництва військових споруд

Комітет рекомендував прийняти законопроект Уряду, яким пропонується примусово тимчасово позбавляти права користування власників, землекористувачів земельних ділянок приватної форми власності для будівництва та утримання військових споруд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео