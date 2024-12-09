Україна тестує онлайн-систему для міжнародних автобусних перевізників

Перевізники України можуть подавати документи онлайн для міжнародних маршрутів.

Фото: cvd.vn.ua

Міністерство розвитку громад та територій спільно з Укртрансбезпекою запустило тестування оновленого кабінету перевізника для створення міжнародних автобусних маршрутів. Це нововведення дозволить перевізникам подавати документи онлайн, без необхідності надавати паперові пакети до Комісії в Міністерстві.

Мета тестування – ознайомити перевізників із новою процедурою, дати можливість підготуватись до запуску системи та отримати відгуки від бізнесу.

Процедура відкриття маршрутів регулюється оновленим Порядком організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (Наказ №966). Після офіційної публікації документа у грудні всі нові маршрути можна буде відкривати виключно через кабінет перевізника.

Для тестування перевізнику потрібно:

Авторизуватись на порталі ДСБТ за допомогою електронного підпису.

Увійти в розділ «Мої маршрути» та обрати функцію «Відкрити маршрут».

Заповнити інформацію про тип, періодичність, країну та міста маршруту, додати договір обслуговування (якщо необхідно) і ввести розклад руху.

Інформація, внесена під час тестування, не зберігатиметься. Для офіційного відкриття маршруту після запуску системи її потрібно буде внести повторно.

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