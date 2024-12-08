В Грузии запретили скрывать лица во время протестов

Премьер Грузии анонсировал закон против масок на акциях протеста.

Фото: ТВА

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал введение запрета на сокрытие лица участниками общественных собраний и акций протеста. Как сообщает NewsGeorgia, новый закон вступит в силу до конца месяца, и имеет целью уменьшить насилие во время акций.

Кобахидзе пояснил, что протестующие часто используют маски, что затрудняет правоохранителям реагировать на ситуацию. «Сложно в этой ситуации реагировать - ходят в масках все, кому не лень», - отметил он.

Согласно новым правилам, запрет будет распространяться и на другие предметы, закрывающие лицо, в частности очки, респираторы и противогазы. В то же время, правящая партия еще не уточнила, какие наказания ждут нарушителей.

Кроме того, грузинские власти уже ввели ограничения на продажу пиротехники и средств индивидуальной защиты, которые протестующие использовали во время акций. Указано, что маски теперь носят не только протестующие, но и значительная часть силовиков, в частности патрульные полицейские, а также лица в штатском, которые могут действовать против демонстрантов.

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