На Прикарпатті чоловік, який має інвалідність, виграв суд у ТЦК через ігнорування заяви на відстрочку

Суд зобов’язав ТЦК розглянути надіслані документи про надання відстрочку.

Фото: unian.ua

На Прикарпатті суд задовольнив позов чоловіка з інвалідністю до ТЦК, де проігнорували його заяву на відстрочку від мобілізації. Рішення у справі № 300/6756/24 оприлюднив Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що чоловік у липні 2024 року звернувся до одного з ТЦК та СП, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації через наявність третьої групи інвалідності. Проте його заяву в ТЦК не розглянули.

Чоловік вважає такі дії протиправними та звернувся до суду, щоб зобов’язати працівників ТЦК розглянути надіслані поштою документи.

Водночас представник ТЦК надіслав відзив на позовну заяву, у якому вказано, що чоловік не долучив до пакета документів військово-обліковий документ або ж його копію і йому пропонували надати цей документ на розгляд комісії.

Суд розглянув усі матеріали та аргументи сторін та зазначив, що представник ТЦК не зміг підтвердити надсилання позивачу листа з інформацією про відсутність військово-облікового документа та пропозицією його долучити.

На думку судді, оскільки комісія у встановлений законом час не розглянула заяву чоловіка, то її бездіяльність є протиправною. ТЦК зобов’язали розглянути надіслані у липні документи та прийняти рішення щодо надання відстрочки.

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