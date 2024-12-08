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У МЗС України відреагували на падіння режиму Асада в Сирії

16:55, 8 грудня 2024
Міністр закордонних справ України висловив підтримку сирійському народу після падіння режиму Асада.
У МЗС України відреагували на падіння режиму Асада в Сирії
Фото: РБК-Україна
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив свою позицію щодо ситуації в Сирії, коментуючи падіння режиму Башара аль-Асада. Він зазначив, що Україна підтримує сирійський народ і готова до відновлення дипломатичних відносин з Сирією в майбутньому.

«Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства», — заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що для стабілізації регіону необхідно забезпечити інклюзивний політичний діалог та функціонування державних інституцій. Україна підтверджує свою готовність до майбутнього відновлення відносин та продовжує підтримувати сирійський народ у цей складний час.

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Сирія МЗС

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